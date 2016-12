Ducati, Domenicali: "Dateci quattro mesi e arriveranno i risultati"

La Ducati cerca di uscire da un tunnel lungo e buio, ma Claudio Domenicali è convinto che presto a Borgo Panigale vedranno la luce. "In MotoGP abbiamo accumulato un ritardo, ma dateci quattro mesi e dopo le prove invernali daremo nuovi risultati. Non siamo qui per partecipare, vi dovete aspettare una Ducati aggressiva", ha detto l'amministratore delegato in occasione della presentazione a Milano dei nuovo modelli Monster 1200 e 1199 Superleggera .