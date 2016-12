MotoGP, Stoner torna in pista a Sugo e promuove la Honda 2014

Casey Stoner ha completato l'ultima sessione di test Honda sul tracciato di Sugo (Giappone) . L'australiano è sceso in pista per la quarta volta in tre mesi collaudando il prototipo della nuova RC214V destinata a Marquez e Pedrosa . Dopo tre giorni , positivo il responso dell' ex campione del mondo : "Le condizioni climatiche sono state favorevoli. Sono molto soddisfatto dello sviluppo e delle ultime modifiche sulla moto".

Stoner non aveva mai guidato a Sugo, ma nonostante ciò è entrato subito in confidenza con il circuito: "In base al programma originale avevamo una grande quantità di lavoro da svolgere prima dell'arrivo dell'oscurità; per fortuna questa volta non è arrivata la pioggia a disturbare i test. Ho portato in pista sia la RC214V destinata a Pedrosa e Marquez che il modello 2013. Entrambe sono moto molto buone con tanti aspetti positivi, dopo averle provate adesso riesco a intrerpretarle meglio".



Nel corso del precedente test a Motegi, Stoner aveva provato anche la Production Racer che lo aveva entusiasmato nonostante le interruzioni per la pioggia. In quest'occasione, è stata invece affidata al collaudatore Takumi Takahashi.