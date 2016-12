MotoGP, Marquez chiude secondo: "Gara dura, Lorenzo era fortissimo"

In casa Honda, Marc Marquez è contento del secondo posto a Motegi: "Dopo la caduta nel warm-up sapevo che sarebbe stata una gara dura. Lorenzo era imprendibile, ho portato a casa il risultato guidando con calma e fiducia. A Valencia sarà un'altra gara". Meno felice Daniel Pedrosa, terzo sul podio: "Non è stata una partenza ottimale. Dopo aver superato Rossi, la gomma posteriore era finita. Ho provato a dare il massimo ma non è stato abbastanza".