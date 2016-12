Jorge Lorenzo: "Niente strategia, ho vinto in casa della Honda"

Dominatore in Giappone, Jorge Lorenzo commenta a caldo: "Con la gomma più morbida temevo di non fine gara, ma non è stato così. Ho anche aumentato il passo e sono andato via. Una strategia poteva essere una buona idea per il mondiale, ma ho preferito la fuga per vincere in casa di Honda". Il maiorchino consegna così la vittoria numero 200 nella top class alla Yamaha.