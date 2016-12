MotoGP: Marquez diventa campione del mondo a Valencia se...

Il GP di Valencia, ultima gara della MotoGP 2013, sarà il teatro della sfida decisiva tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez, attualmente separati da 13 punti. Con il giovane talento della Honda in testa alla classifica, che potrebbe decidere di fare gara tattica. Tante, infatti, le possibilità di chiudere la stagione davanti al campione uscente. L'importante per Marquez sarà tagliare il traguardo, evitando però un eventuale arrivo a pari punti che lo vedrebbe sconfitto per la differenza delle vittorie.