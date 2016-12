MotoGP: Jorge Lorenzo in pole a Motegi

Turno lungo, 75 minuti, per recuperare le libere non fatte, ma soprattutto per definire la griglia di Motegi. Modalità di qualifica "classica", con tutti i piloti in pista per provare, fare setting e confrontarsi finalmente con il cronometro. Relativamente comodi, squisitamente pronti per lanciarsi nel giro veloce negli ultimi minuti. Giusto quando l'asfalto inizia a dare sensibili segni di miglioramento, tanto che Lorenzo si fida e stacca tutti di oltre 6 decimi. O meglio, tiene dietro un Marquez carico, ma per niente a posto con il setting della sua Honda. Nettamente in difficoltà con la frenata, che si allunga al punto di mandarlo dritto nella sabbia due volte nel finale di sessione. RC213V che in queste condizioni "saltella" vistosamente di anteriore, al punto che la Ducati, che notoriamente di anteriore tanto bene non è messa, si accoda. Un bel guizzo che riporta il made in Italy in prima fila! Merito del talento made in USA di Hayden, che non molla mai, nemmeno quando la stessa Ducati lo ha già lasciato andare via. Nicky è uno vero e non solo ringrazia, ma ricarica i tifosi del brand di Borgo Panigale come un meraviglioso testimonial che ha firmato un vitalizio.



In seconda linea, per 3 millesimi, Pedrosa c'è. Dani è 4°, ma nemmeno lui sente tanto "feeling" con la Honda in queste condizioni, ma per questo giro limita i danni. Idealmente fischiettando con fare indifferente, alle spalle dei due leader della classifica, senza incrociare gli sguardi degli uomini del box Honda, per evitare di stuzzicare eventuali strategie oppure ordini di scuderia per la domenica... Va invece bene sul bagnato pesante, ma non benissimo nel finale, Rossi. Il 46 si prende la quinta piazza, ma già riflette sul warm up della domenica in cui si dovrà fare il set-up per condizioni probabilmente molto diverse. Evidenti come le difficoltà di Dovizioso, che nel complesso si dice comunque contento della seconda fila. Attendista pure lui, per la mattina di domani in cui sarà tutto da rifare sul fronte del bilanciamento.



Da segnalare, infine, l'undicesimo tempo di un Crutchlow annegato nelle retrovie, in crisi con la sua frenata aggressiva e poco compatibile con le condizioni di aderenza odierne. Con oltre +2.5 di ritardo, Cal viene passato addirittura da Hernandez, 10° con la Pramac. Chiude il tandem composto da Iannone e Petrucci, rispettivamente 15° e 16°, mentre Scassa 20° tiene dietro Corsi, 21°.