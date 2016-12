Bridgestone fa luce sul GP d'Australia: "Non eravamo preparati"

Tocca a Hiroshi Yamaha , manager di Bridgestone nelle attività MotoGP , fare il punto su quanto successo in Australia. In merito ai problemi di durata e sicurezza delle gomme, il giapponese spiega: "L'inattesa maggiore velocità di percorrenza in curva delle MotoGP sul nuovo asfalto più aggressivo hanno innalzato le temperature, generando un carico del 20% superiore alle previsioni. Non eravamo preparati ad un tale surriscaldamento".

Bridgestone si giustifica dicendo che inizialmente è stato suggerito ai team di modificare le pressioni per contenere l'usura, ma i risultati non sono stati accettabili. Con 12 km/h più veloci e 10°C di temperatura in più rispetto all'anno precedente, la somma delle variabili ha portato ad un problema ingestibile, anche per la gomma extra-dura portata per l'occasione.



Il gestore del monogomma della MotoGP promette che per il futuro è al vaglio con la Dorna un più attento programma di test, sia a Phillip Island che nelle nuove piste di Brasile e Argentina. Mentre non dovrebbero esserci problemi per il nuovo asfalto di Valencia, per l'ultima gara del 2013. Sarà inoltre importante provare sia con le moto Factory, che con le nuove Open (le Production Racer o non Factory, evoluzione delle CRT. ndr). Infine Bridgestone si è parzialmente difesa dicendo che prima di febbraio non è possibile provare per regolamento, e che quest'anno era stato fatto già un test extra ad Austin.