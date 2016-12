Jorge Lorenzo: "Penso che domenica potremmo fare sia la pole sia il GP"

Jorge Lorenzo commenta la cancellazione delle libere: "Penso che sia un peccato che tanti fans vengano qui per vedere le gare e non possano vedere nemmeno un giro della MotoGP. Se anche sabato non si potrà correre, la soluzione per me è fare qualche prova la domenica mattina, spostare il warm up e fare magari 1-2 ore di prove. Poi definire la griglia e correre il GP. Altrimenti i nostri tifosi resteranno delusi. Sarebbe un peccato".