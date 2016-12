MotoGP: Marquez verso l'assoluzione piena

Sembra che gli strepiti di Jorge Lorenzo resteranno lettera morta e nessun provvedimento sarà preso dalla Direzione Gara nei confronti di Marc Marquez . Nel corso della giornata giapponese Lorenzo aveva fatto sentire forte la propria voce sostenendo che, dopo aver rivisto le immagini del rientro in pista di Marquez a Phillip Island, era costretto a rivedere la propria posizione. Il maiorchino inizialmente si era assunto la responsabilità del contatto con Marquez poco fuori dalla corsia box, ammettendo un "lungo". Poi, col tempo e forse un po' di legittimo logorio da parte della Yamaha che ha intravisto la possibilità di rimettersi in gioco per il mondiale, ha cambiato opinione fino a chiedere a gran voce una sanzione per l'avversario.

L'obiettivo di Lorenzo e della Yamaha che lo sosteneva nella sua azione accusatoria era quello di far penalizzare Marquez con il punto di patente mancante per raggiungere quota 4 e trovarsi così costretto a partire dal fondo dalla griglia di Motegi nel giorno del suo secondo matchball. La trafila sembrerebbe però rivelarsi una perdita di tempo. La Direzione Gara non pare intenzionata a riaprire il caso, lasciando trapelare che se avesse avuto qualcosa da dire lo avrebbe fatto in Australia. Per la verità un pronunciamento, anche di assoluzione piena per entrambi, avrebbe evitato questo strascico, ma la sostanza non cambia.



I membri della Direzione gara, tra i quali Franco Uncini e Loris Capirossi, a quanto sembra ritengono che anche Lorenzo fosse responsabile di un concorso di colpa in relazione ad un fatto di gara che non è stato determinante per lui, nè nemmeno gravemente scorretto per parte di Marquez che dalla gara incriminata – per altri motivi – era già stato squalificato. Lorenzo, consapevole che il giudizio che invocava avrebbe penalizzato anche lui ma non abbastanza rispetto al danno che ne avrebbe avuto Marquez, ha provato a calare l’asso. Che invece stavolta è rimasto sul tavolo. Fino a prova contraria.