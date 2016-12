Jorge Lorenzo: "Punite Marquez!"

C'è così una questione nuova che scuote il Motomondiale in Giappone. Non ha a che fare con le radiazioni di Fukushima che rimangono un cruccio, non con il tifone Francisco che si sta smosciando, ma con il fatto che Jorge Lorenzo abbia cambiato radicalmente idea sul rientro in pista di Marquez in Australia, dopo il cambio moto in gara. Non si può dire che quello di Marquez fosse un rientro in pista tenerissimo. Ve bene. Le moto di Lorenzo e Marquez si erano trovate per un istante carena contro carena, in un punto in cui si viaggia a duecentocinquanta all'ora.