Marco Simoncelli continua a vivere

Era l'essere più vivo di chiunque. E continua ad esserlo. Due anni senza Marco Simoncelli, due anni nei quali tra noi c'è chi ha continuato a contare le gare, i giorni dalla sua scomparsa, non è passato l'istinto di fargli una telefonata, di sentire come va. Proprio come accade per quelle morti che sembrano impossibili. Due anni fa sulla griglia di partenza della Malesia sorrideva sudato con l'asciugamano rovesciato sulla testa un paio di minuti prima della sua ultima partenza. Poi è scomparso, morendo da Sic, da lottatore, da guerriero, in un tentativo muscolare e di cuore di rimediare ad una caduta che solo perché il destino progetta tutto alla perfezione è diventata tragica.

Così, eccoci alle prese con un'occasione tristemente dolce per far conoscere al mondo quello che ci eravamo persi. Marco Simoncelli per tutti è diventato il Sic, il nomignolo con cui lo chiamavano in pochi. E' stata l'occasione per capire che razza di famiglia straordinaria avesse intorno. Papà, mamma, sorella, fidanzata, amici. Tutti uguali, tutti veri, con una faccia sola, possibilmente sorridente. Il Sic si circondava di gente Sic, con la voglia di mordere la vita e di riderle in faccia con allegria. Mentre il talento che già l'aveva consacrato campione del mondo della duecentocinquanta, cresceva giorno dopo giorno facendone un pilota da MotoGP vero, di quelli che oggi sarebbero stati lì a giocare con Marquez, con Lorenzo, con Pedrosa, con il suo amico Valentino.

In due anni la fondazione che porta il suo nome, partita da Coriano, in Romagna dove viveva, è diventata enorme. In tutto il mondo nascono eventi nel nome di Marco, i progetti si concretizzano e si moltiplicano con l' entusiasmo e la forza che aveva solo lui e che evidentemente si sono resi necessari altrove. E' l'unica consolazione nell'ineluttabilità della morte di un vero campione 24enne - due anni dopo- che continuiamo a vedere dappertutto tranne dove vorremo vederlo.