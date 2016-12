MotoGP, Marquez: "A Motegi per recuperare i punti persi"

Il vantaggio di Marquez su Lorenzo è sceso a 18 punti, ma il numero 93 della Honda vuole rimettere le cose a posto al più presto e potrebbe chiudere conti in Giappone, nel caso riuscisse a conquistare 8 punti in più del rivale della Yamaha: "Dovremo lavorare molto sul setup per accelerazione e frenata, che è un'area in cui siamo migliorati. Lavoreremo dall'inizio, seguendo il nostro normale programma e spingendo al 100% per recuperare dopo l'Australia". In corsa per la vittoria finale c'è anche Dani Pedrosa, che però avrebbe bisogno di un'altra domenica favorevole per potersi giocare le ultime chance a Valencia. "Quella in Australia è stata una gara strana, ma sono soddisfatto del lavoro fatto e di un buon secondo posto. Sono sempre impaziente di correre a Motegi, è una gara importante per la Honda e poi la pista mi piace. E' l'ultima gara di tre consecutive e siamo un po' stanchi, per questo sarà importante mantenere la concentrazione. La pista ha tante frenate e accelerazioni difficili e per questo bisogna trovare il giusto setup per la stabilità della moto e avere una buona trazione fuori dalle curve".