Jorge Lorenzo: "Contatto duro con Marquez"

Jorge Lorenzo commenta a caldo la vittoria in Australia: "Non ho ancora visto i punti della classifica, ma ho visto che Marquez non ha finito la gara. Non so perché... Ma ho avuto molta fortuna nel gran contatto con lui. Ho frenato troppo forte in fondo al rettilineo e sono andato molto lungo, quindi ci siamo toccati. Sono molto contento, è stata una gara molto dura con un ritmo altissimo, e alla fine ho potuto mantenere il distacco da Pedrosa".

Soddisfatto anche Dani Pedrosa, 2° sul podio: "Phillip Island è sempre una gara molto difficile per me, ma ho fatto una grande gara. Il cambio moto è stato molto veloce, mi dispiace solo che la seconda moto non era proprio uguale alla prima. Era molto bilanciata sul davanti e facevo fatica a girare. Quindi ho iniziato a perdere. Ma abbiamo fatto una bella gara e sono contento per il podio".



Infine, Valentino Rossi confermato 3°: "Col flag to flag sono uscite cose molto interessanti. Sono contento, abbiamo fatto un grande lavoro nel box, e sono riuscito a recuperare due posizioni. Purtroppo non ero veloce come i primi tre, soprattutto con la prima gomma, facevo una gran fatica e ho anche rischiato di cadere. Poi ho fatto una bella lotta con Bautista e Crutchlow. Siamo andati forte, ma sono riuscito a fregarli. Il podio è molto importante, 2° o 3° poi vediamo, intanto ci sono".