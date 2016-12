Livio Suppo: "Un errore può succedere"

Livio Suppo , team manager di Honda HRC , ammette: "Un errore può succedere, anche ad una squadra che ha fatto così bene per gran parte della stagione. E' stato un errore di interpretazione, sui giri percorsi da Marquez. Era la prima volta che il 'flag to flag' aveva una finestra ben precisa, ma non lo abbiamo gestito bene. Marquez ha solo seguito le indicazioni arrivate del team. Si vince e si perde insieme".

Nonostante lo stop forzato, non si abbatte Marc Marquez che conferma: "Sì, è stato un nostro errore. Abbiamo sbagliato la strategia. Avevamo capito di poterci fermare anche alla fine del giro numero 10, senza considerare con l'undicesimo sarebbe iniziato nella corsia box. Mi sono fidato delle segnalazioni, quando ho visto la tabella. Diciamo che abbiamo fatto confusione, quando abbiamo deciso con il team. All'inizio però non ho capito che era quello il motivo della penalità, pensavo di aver tagliato la linea bianca in uscita. La bandiera nera è una scelta molto dura, però la rispetto. Adesso la lotta per il mondiale è più difficile, ma non cambierò il mio stile per questo".