GP d'Australia: pit stop obbligatorio per il cambio moto/gomme

In un comunicato la Direzione Gara informa che la gara sarà di 26 giri. Ogni pilota dovrà effettuare almeno un cambio di moto/gomme, dato che le mescole posteriori non permettono di compiere più di 14 giri. Quindi un cambio prima del 12° obbliga ad effettuarne un 2° per finire la gara. Le MotoGP e le CRT saranno obbligate ad usare le rispettive opzioni hard. Sarà aumentata la zona con il limite di velocità in entrata ed uscita dalla pit lane.

Per questo Bridgestone aumenterà il quantitativo di gomme a disposizione dei team nella mescola obbligatoria per correre. Inoltre all'uscita della pit lane, lungo il tracciato sarà evidenziata sull'asfalto una linea bianca da non oltrepassare, per non incorrere in penalità.



Poco prima di questo comunicato, la Commissione Grand Prix, composta da Carmelo Ezpeleta (CEO Dorna), Ignacio Verneda (FIM Executive Director, Sport), Herve Poncharal (IRTA) e Takanao Tsubouchi (MSMA) alla presenza di Javier Alonso (Dorna) e Mike Trimby (IRTA, Segretario del meeting), in un meeting tenutosi a Phillip Island il 19 ottobre, aveva deciso le seguenti modifiche del regolamento sportivo, con effetto immediato.



Attualmente la Direzione Gara è l'unico organo competente per cambiare la distanza di gara. Tale competenza è stata ampliata per autorizzare Direzione Gara a cambiare la distanza di gara fuori dai limiti minimi o massimi definiti dai regolamenti. Recentemente vi sono state situazioni nelle quali team e piloti hanno ignorato le raccomandazioni dei fornitori ufficiali di pneumatici su temi come la pressione delle gomme. Tale possibilità potrebbe aver compromesso la durabilità delle gomme e di conseguenza la sicurezza dei piloti. Il nuovo regolamento è stato approvato perché i team e piloti siano obbligati a seguire i parametri forniti dal direttore tecnico e dall'organizzazione in accordo con i fornitori ufficiali di gomme.