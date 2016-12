Valentino Rossi: "Mi aspettavo peggio con questa gomma dura"

Il campione di Tavullia puntualizza: "Il terzo posto è una buona posizione per la gara, anche se saranno tutti molto forti e veloci. In qualifica c'è stata tanta confusione con le gomme, e sinceramente non saprei dire quale sarà la situazione per la gara. Per oggi ci siamo concentrati per questi due giri. Ma in generale la pista ha l'asfalto nuovo con un tanta aderenza e quindi la moto si riesce a far correre bene nelle curve".



E' quindi il poleman, Jorge Lorenzo che racconta l'impatto col gabbiano: "E' stata una sorpresa, un brivido, quando ho visto l'animale che veniva verso di me. Ho abbassato la testa, ma penso che lui si sia spaventato e fatto più male di me... Dopo con la morbida ho fatto un grande giro. Già il primo tentativo era buono, ma non abbastanza per battere Marquez. Quindi ho spinto ancora di più e ho fatto uno dei giri migliori, perfetti, della mia carriera. Per la gara non so se sarà più corta per la durata delle gomme, vedremo cosa decideranno".