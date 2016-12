Valentino Rossi: "Questa è una pista veloce, ma con tanto vento"

Il campione di Tavullia aggiunge: "Sono piuttosto contento di come è andata oggi, soprattutto di questo pomeriggio perché ho fatto un buon passo avanti. Ho sempre girato abbastanza forte, con un buon passo anche con le gomme finite. Ero piuttosto veloce e riesco a guidare abbastanza bene la moto. Quindi sono contento, ma dobbiamo migliorare in 2-3 punti per entrare più forte in curva. Siamo tutti vicini, dunque sarà importante cercare di fare un altro passo avanti per restare lì davanti".



Rossi conclude: "A sinistra con l'usura gomma si fa difficile, perché l'asfalto è piuttosto abrasivo. Bisogna capire quale gomma usare all'anteriore, ma stiamo ancora lavorando per fare meglio. Nel T4 perdo un po' troppo, ma abbiamo fatto una modifica proprio alla fine per avere un po' più di grip al posteriore. E' molto difficile il T4 e bisogna trovare il bilanciamento giusto della moto".



Nonostante il dominio nei primi due turni di libere, Jorge Lorenzo non si sbilancia e spiega: "Soffro molto il vento. Soprattutto in uscita della curva due, dove non possiamo aprire il gas come l'anno scorso. Bisogna ridurre l'acceleratore al 60-70%, perché risulta molto difficile girare per tanti passaggi con questo vento. A parte questo, la moto va molto bene,. Riesco a girare forte in curva e tenere un buon passo, anche se poi il posteriore cala molto, ma non tanto quanto in Malesia. Nel pomeriggio abbiamo fatto due modifiche che hanno funzionato bene e siamo a posto. Sono molto contento e abbiamo una moto competitiva. Ho fatto il giro molto veloce, ma gli altri sono molto vicini. Penso che domani si abbasseranno ancora i tempi, quindi dobbiamo migliorare ancora molto".