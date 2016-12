Paolo Simoncelli difende Marquez: "Non è scorretto, è come il Sic"

In un'intervista esclusiva rilasciata ad Eurosport, Paolo Simoncelli , papà di Marco, prende le difese di Marc Marquez . Una vera e propria replica dopo le critiche arrivate da Lorenzo e Pedrosa , in merito allo stile di guida e le manovre "aggressive" del numero 93: "Sono tutte balle e Marquez fa bene a fregarsene. Va avanti per la sua strada. Lo stesso atteggiamento che aveva il mio Sic . Sono discorsi che hanno stancato".

Paolo Simoncelli non ha quindi dubbi: "Penso che Marquez sia uno che si diverte e prende la vita col sorriso. Quando è in pista corre per vincere e non si preoccupa di questi rompiballe. E' uno della stessa pasta di Marco. In gara si deve fare di tutto per vincere e se c'è un varco bisogna infilarsi e dare gas".



Il papà del numero 58 aggiunge: "Il gesto di Valentino Rossi con la bandiera del Sic a Sepang mi ha commosso. E' un signore e nella tragedia si sta comportanto esattamente come avrebbe fatto Marco a parti invertite".