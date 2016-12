Valentino Rossi: "Sono pronto ad aiutare Lorenzo, se me lo chiedono"

Valentino conferma la situazione in campionato: "Jorge non si arrende e cercherà di fare il massimo anche qui per vincere il mondiale. Ma come dice lui, minimo deve lottare per fare il secondo posto. Adesso mancano tre gare e il distacco da Marquez è abbastanza grande. Ma sai può succedere di tutto... Io ho festeggiato il titolo a Phillip Island nel 2001 e 2004, i mondiali più belli della mia carriera. E' un posto speciale. Poi quando vinci il mondiale, dove lo vinci lo non è un grande problema. Quindi invidio molto Marquez perché questi per lui sono momenti speciali. Soprattutto la mattina prima della gara, sono sensazioni che ti ricorderai per tutta la vita. Gli consiglio di godersela., ma penso che Marc sia uno che ha dimostrato di fregarsene tanto della pressione o di quello che può succedere quando ti giochi il titolo. Ha un buon vantaggio, non è un mondiale che si gioca proprio all'ultima gara... Quindi può continuare ad andare come adesso".



Sulla carta ci sono tutti i presupposti perché il numero 93 vinca altri titoli, e Rossi conferma: "Vince all'esordio, quindi può vincerne tanti altri. Però noi dobbiamo cercare di non farglieli fare! Certo che se uno vince da debuttante, non gli si può dir niente. Lo invidio, ma non rifarei a cambio... Intanto vediamo come va in questa gara, dove negli ultimi anni Stoner qui ha fatto davvero la differenza".



Il Dottore si dice pronto alla sfida con i tre più veloci: "Con la Yamaha speriamo di essere molto vicini alle Honda, perché è una pista scorrevole con curvoni lunghi. Vogliamo essere competitivi. La pista è una delle mie preferite, come penso per la maggior parte dei piloti, perché è veramente bello guidare qui dentro. Ma ogni weekend ha la sua storia: bisogna mettere bene a posto la moto, si gira tanto a sinistra e quindi bisogna cercare di non scaldare troppo la gomma su quel lato, per avere un buon grip. Un po' di cose per cui bisogna lavorare bene già da venerdì mattina. Sicuramente in Australia il clima è molto più freddo rispetto alla Malesia. Qui i problemi forse saranno il contrario... Speriamo che ci sia tempo bello, ma in questo periodo è molto difficile trovare belle giornate. Vedremo di fare il massimo, è una pista molto differente, dove si va molto forte e si frena poco, poche al limite. Sono contento di tornare con Yamaha a Phillip Island, ma dobbiamo lavorare per cercare di stare con i primi tre".



Valentino conclude con un cenno sulla situazione del suo team di Moto3 per il 2014: "Non abbiamo ancora scelto il 2° pilota. Ci manca anche l'altro capo tecnico... Per il momento, però, non credo che faremo correre mio fratello. Ha bisogno di fare un altro anno d'esperienza".