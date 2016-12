Valentino Rossi: "Ci sono molte cose positive"

Ancora un 4° posto in gara, ma Valentino Rossi non abbassa la guardia: "Da quando uso questo setting sono migliorato molto in qualifica e anche in gara, tanto che non ho fatto il giro veloce per qualche millesimo. Ci sono cose positive, soprattutto nella prima parte della corsa. Sono sempre stato dietro a Lorenzo, anche se poi è stato più veloce e le Honda avevano un passo impossibile per noi. E' stata una gara migliore di quella di Aragon".

Il campione di Tavullia spiega nel dettaglio: "In Spagna ero andato a podio perché Pedrosa era caduto, qui diciamo che è andata comunque meglio. Quando le gomme cominciano a scivolare ovviamente le Honda son andate via, ma nei primi giri abbiamo fatto vedere una bella lotta e un bello spettacolo. Queste sono le gare che ci piacciono. Certo, quest'anno soffro molto in frenata, ma nelle ultime gare sono migliorato tanto. Sia come performance, sia sul giro veloce. Siamo lì vicini alla prestazione di Lorenzo, anche se lui riesce a scaldare meno la gomma dietro e stare meno piegato. Quindi risparmia un po' più di gomma e fa un po' meglio. Ma penso che ci possiamo avvicinare ancora.



Valentino rilancia quindi la sfida all'Australia, per il prossimo weekend: "Phillip Island è un pista dove le condizioni sono totalmente al contrario rispetto alla Malesia. Di solito in questo periodo c'è il rischio che il meteo sia brutto, ma è pista fantastica. Quindi dobbiamo concentrarci per fare bene e migliorare il nostro risultato in gara". Faresti passare Lorenzo se ce ne fosse bisogno? "Bè, dipende cosa mi dice la Yamaha...e cosa faccio io dopo che me l'ha detto. E' che siamo un po' in svantaggio e loro giocano un po' con noi. E' stato un grande Jorge che si sportellava con Marquez". E ancora: "Mi piace, è così che devono essere le gare, ci si deve toccare, non sempre magari ma può capitare. Jorge ha detto che visto che la gomma non si cambia bisogna cambiare la moto? E' vero". Sul finale di stagione: "Ora devo essere veloce le ultime tre gare, anche a Valencia dove di solito faccio fatica. Comunque... volevo fare meglio per Biaggi che so che teneva a me".



Proprio in collegamento con lo studio di Fuorigiri, Valentino ritrova anche due ex-rivali, Max Biaggi e Loris Capirossi: "Con Biaggi abbiamo fatto un sacco di belle lotte! Si dai un po' mi manca. Ma anche Loris, perché siamo andati tante volte sul podio insieme per la gioia dei tifosi italiani. Diciamo che nei primi anni duemila eravamo i vecchi Marquez, Lorenzo e Pedrosa. Per l'Italia era molto divertente e ci sono grandi ricordi".



Infine il 46 non ha dubbi: "Marquez sta vincendo un mondiale meritato. Anche se guida la Honda che va molto forte. Ma quando arriva un debuttante che all'esordio frega tutti, il titolo è strameritato".