MotoGP: Dani Pedrosa trionfa a Sepang

LA CRONACA - Al via lo scatto di Lorenzo è ottimo, ma Pedrosa sembra fare meglio. Entrambi girando intorno a Rossi e Marquez. Col risultato che Jorge arriva lungo alla prima staccata, ma riesce comunque a prendersi la testa della corsa. Mentre lottano subito Valentino e Marc, con il 93 che all'esterno si riprende immediatamente la terza piazza. Detto che Marquez accende subito la sua compilation di traversi e sbandierate, lasciando il 46 alle prese con un Bautista arrembante.



Ci vogliono quindi 5 giri prima che le Honda trovino il colpo di reni per passare in stereo la Yamaha di Lorenzo, che cede il passo a Pedrosa, restando poi alle prese con Marquez. Jorge combatte come un guerriero, stacca forte e prova a tenere dietro l'esuberante rookie. Tanto che tra i due arriva anche un bel colpetto di carena, giusto per ribadire che non siamo al balletto classico. Sorpassi e contro sorpassi ad ogni cambio di direzione, ogni destra-sinistra veloce, per uno show come non lo si vedeva da tempo. Manovre che infiammano l'esuberanza del 93, che non vuole saperne di restare dietro. Intanto Pedrosa allunga e inizia la sua fuga, approfittando proprio della bagarre tra i suoi diretti inseguitori. Alle loro spalle, dopo aver rischiato di essere nuovamente centrato da Bautista, Rossi prova a tenere il passo, spettatore di lusso in una sfida in cui, però, non riesce mai ad entrare. Intanto finiscono k.o. per problemi tecnici Iannone (anteriore) e Hayden, con il motore letteralmente in fumo.



L'allungo di Pedrosa si fa quindi consistente e Marquez non può più aspettare: ripassa con decisione Lorenzo, andandogli subito via, pronto alla caccia del compagno di box. Sempre allungando le frenate e sfoggiando l'ormai tipica guida del 93, fatta di ingressi di curva perennemente di traverso con la moto già in piega, in stile motard. Ma Dani risponde subito e rifila 6 decimi in un giro al rivale. Dimostrando di averne di più e di poter cavalcare tranquillo verso il suo terzo successo stagionale.



Forza della curiosa terapia a base di punture di ape, al quale Pedrosa si è sottoposto dopo la caduta violenta e amara di Aragon. Una replica che arriva, però, senza pressioni e quando il titolo mondiale sembra ormai perso (-54 punti). Alla faccia di Marquez che conquista sorridente un 2° posto, ma che gli vale il saldo controllo della classifica iridata, con 298 punti. Ovvero +43 su Lorenzo, che lo segue anche sul podio malese. Rossi è invece consapevole di avere fatto tutto il possibile per stare in scia a tre più veloci. Almeno nella prima fase di gara. Un bel segnale, anche se la fatica (e l'età) nella seconda parte della corsa hanno portato al solito 4° posto.