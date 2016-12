MotoGP: Jorge Lorenzo vola nel warm up di Sepang

Jorge Lorenzo (Yamaha) conquista il warm up di Sepang, girando in 2:01.408 e beffando le Honda. Pedrosa resta dietro per 31 millesimi, poi Marquez è 3° (+0.190). Nonostante una caduta nelle prime fasi del turno, che lo costringe a correre con l'altra M1, Rossi è 4° (+0.264). Seguono Crutchlow (Yamaha, +0.392), poi Hadyen (Ducati, +0.731), Bautista (Honda) e Smith (Yamaha). Chiudono la top ten le Ducati di Iannone (+1.584) e Dovizioso (+1.734).