MotoGP, Bradl si frattura a Sepang: niente gara

Sembrava una scivolata come tante e invece la caduta nelle libere 4 di Sepang è costata a Stefan Bradl la frattura del malleolo destro. Un bel problema visto che adesso, oltre alla gara malese, ci saranno altri due GP consecutivi. E visto che il prossimo si correrà a Phillip Island , in Australia, è spuntato il nome di Casey Stoner (caldeggiato anche da Troy Bayliss) come possibile sostituto del tedesco sulla Honda del team di Lucio Cecchinello.

Il pilota è stato già operato in serata allo Sports Medicine Centre di Kuala lumpur, per la lesione trasversale del malleolo destro rimediata nelle qualifche. L'operazione è durata circa un'ora, compresa l'anestesia: la frattura è stata ridotta e sono state applicate due viti. Domani mattina passerà in clinica per organizzare il lavoro da svolgere nei due o tre giorni in cui si fermerà a Kuala, prima di partire per l'Australia dove andrà ufficialmente da turista, anche se abbiamo imparato che tutto può succedere. L'appuntamento è per giovedì con la Commissione Medica di Philip Island, poi si vedrà.