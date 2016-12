Valentino Rossi: "Sono state prove libere molto positive"

Il numero 46 quindi lavora sulla sua M1, ma tiene d'occhio anche la pattuglia Honda: "La mattinata è stata abbastanza difficile, poi però abbiamo fatto un buon miglioramento sul grip al posteriore. Sono soddisfatto anche se c'è ancora da lavorare. Ho un buon passo, zero-uno alto. Dietro alle due Honda ci sono io, ma loro vanno davvero troppo veloci, sarà dura. Il fatto è che la loro moto è studiata e progetta su queste gomme, la nostra è invece una moto più normale. In entrata di curva e nelle staccate al limite perdiamo. Loro spigolano, ogni tanto hanno il problema che curvano troppo! Noi abbiamo bisogno di più metri per curvare. Usano l'anteriore meglio, è da Brno dell'anno scorso che sono migliorati così tanto".



Dunque per Rossi il lavoro sulle gomme non è facile: "Ho usato le soft, domani proverò le hard, ma tanto quella dura davanti si sa che non va. La posteriore vediamo, ma ha una finestra di utilizzo molto limitata. Il seamless? Dobiamo migliorarlo assolutamente, il nostro è arrivato da poco il loro ce l'hanno da tre anni quindi... Il discorso del peso? C'è poco da fare i piccoli sono avvantaggiati, penso a Pedrosa e Marquez il che non è tanto giusto. Soprattutto pensando all'anno prossimo quando avremo un litro in meno di benzina. Qui sì abbiamo dovuto tagliare un po' i consumi, ma non siamo messi tanto male. Io peso 69 chili, ma meno di così non posso... Sennò poi mia nonna si preoccupa e mi dice che devo mangiare".



Infine Valentino commenta la guida di Marc e la situazione Ducati: "L'aggressività di Marquez? È normale, è al suo primo anno, poi cambierà, ma in realtà non è che abbia mai combinato danni. Dall'Igna lo conosco, abbiamo comprato le Aprilia per il ranch. È bravo a fare le moto, senz'altro. Come si troverà non saprei, gli auguro buona fortuna, ma sapete io l'ambiente Ducati non lo conosco molto...".