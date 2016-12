Jorge Lorenzo: "Questo è un circo romano"

Jorge Lorenzo non le manda a dire: "Penalità esagerato, non ce n'era bisogno. Anzi, bisognerebbe dare, non togliere, punti a piloti come Marquez che elevano sempre lo spettacolo e fanno gare incredibili. Gli manca solo un po' di esperienza. La sicurezza dei piloti non conta, va bene lo spettacolo! La gente si deve divertire. Ma io non mi diverto a vedere i piloti volare. E' come in un'arena romana, un po' più moderna ma così. Non sono ironico".

Il maiorchino conclude aspro: "Marquez è da incentivare, dovrebbero dare un punto in più in campionato, come la spallata di Jerez, il rischio di Silverstone, Laguna Seca fuori dalla pista... I piccoli devono prendere esempio! Ho perso una grande opportunità di vincere il titolo ad Aragon, ma non perché non abbia dato il massimo. È un peccato, ma può succedere di tutto, anche qualcosa di speciale. Qui correremo alle 16 locali e c'è probabilità di pioggia. Abbiamo molti dati su questa pista, come tutti, dobbiamo solo sfruttarli".



E' quindi Marc Marquez che senza perdere il sorriso replica: "Dobbiamo rispettare la decisione. Ho già dimenticato tutta la polemica per concentrarmi sulla gara. Le parole di Jorge? Sono un bello scherzo (a fianco il rivale dice: "No, no, è la mia vera opinione" ndr). Non sono d'accordo sul discorso del circo romano, non è così. Si può avere spettacolo con allegria e molte altre cose. Adesso ci aspettano tre gare fondamentali, da affrontare con la stessa mentalità e concentrazione per dare il massimo, poi vediamo. Questa è una pista che mi piace, ma sfortunata per me in Moto2, dove ho fatto due incidenti negli ultimi due anni. La patente? Ho ancora un punto ora, ma sarò sempre lo stesso".



L'atteggiamento del rookie di Honda, si scontra con la faccia imbronciata di Dani Pedrosa al suo fianco: "La penalità? No comment. È una cosa tra Marc e la direzione gara. Lui ha il diritto di decidere di non cambiare modo di guidare e io penso per me. Un circo romano? Vero, la gente è seduta sul divano con la birra e se succedono queste cose è solo felice. Un po' come vedere un incontro di pugilato, dove tutti dicono a Tyson dai-dai, dagliele. Intanto ho avuto una settimana fisicamente difficile. Adesso le cose sono un po' migliorate, ma spero di stare ancora meglio da domani".



Infine tocca a Valentino Rossi chiudere la questione sull'incidente di Aragon: "La direzione gara ha deciso, va bene così. Certo, con una squalifica di due o tre anni, sarebbe stato tutto più facile... Scherzi a parte, Dani è stato molto, molto, molto sfortunato. Cosa di aspetto da Sepang? E' una delle mie piste preferite, credo come tutti. Si conosce ogni centimetro di questo tracciato, molto divertente, grandi pieghe, è un vero piacere guidare qui. Le previsioni meteo però non sono ottime, poi alle quattro qui di solito piove sempre. Per ora sono felice dei miei risultati, ma è chiaro che devo migliorare. Devo alzare il livello ed essere più veloce. Comunque nel 2010 ero meno forte di oggi...".