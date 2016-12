MotoGP: per Marquez la pena è un punto sulla patente

Un punto dalla patente, per il semplice ammonimento ricevuto oggi, in questo forno di posto chiamato Sepang. Un punto a Marquez, 25 punti invece alla Honda, ritenuta molto più responsabile del fattaccio di Aragon, per il famoso cavetto del traction control lasciato troppo esposto alle leve altrui. Una decisione tutto sommata equilibrata e oggettiva, peccato sia arrivata un'eternitá dopo l'incidente. Va bene gli aerei da prendere subito dopo gara, ma ci si poteva (doveva) esprimere come fatto questo mezzogiorno, giá nel pomeriggio spagnolo.

Detto questo, nessuno spettro tipo squalifica di una gara - molti facevano giá dei gran calcoli sul finale di stagione più avvincente... - o partenza dall'ultimo posto per Marc, il quale è comunque a quota tre punti in meno, per il rischio sotto bandiere gialle di Silverstone, e come sapete a 4 si parte sì dal fondo. Come, tra l'altro, al piccolo diavolo è giá successo l'anno scorso a Valencia (33º in griglia), salvo poi chiudere comodamente vincendo.