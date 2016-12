MotoGP, Marquez: "Non mi aspetto di essere penalizzato"

Giovedì la direzione gara della MotoGP incontrerà Marc Marquez e Dani Pedrosa per parlare dell'incidente di Aragon ed eventualmente prendere provvedimenti. A chi dice che deve essere punito, il leader del campionato risponde senza dubbi. "Ho sentito commenti e analisi, ma credo che tanti la pensino come me. Non ho fatto nulla, sarei sorpreso di essere penalizzato. Di sicuro ho una cosa chiara in testa: vincere il titolo", ha detto lo spagnolo.