Motomondiale, 19 GP nel calendario 2014

Sale a 19 il numero dei GP per la prossima stagione del Motomondiale. Una gara in più nonostante dal circuito esca Laguna Seca . Fim e Dorna hanno reso noto il calendario provvisione del 2014 che vede l'entrata di due nuove tappe in Sudamercia: l'Argentina con la pista di Termas de Rio Hondo e il Brasile con quella (ancora da omologare) di Brasilia. Per il resto, si partirà il 23 marzo in Qatar, per terminare il 9 novembre a Valencia.