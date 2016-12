MotoGP, Laguna Seca esce di scena, fuori dal calendario 2014

Il calendario della MotoGP 2014 non includerà la gara di Laguna Seca. L'annuncio è stato dato dagli organizzatori di Monterey: "Purtroppo non ospiteremo il GP degli Stati Uniti. Faremo di tutto per riportare presto la corsa qui". Il circuito, gestito da un'organizzazione no profit con problemi economici, deve fronteggiare la concorrenza di Austin e Indianapolis. Nota per la curva del cavatappi, Laguna Seca ha ospitato gare di MotoGP e Superbike.