MotoGP, le pagelle da Aragon: Marquez 7 con scapaccione

Non è il solito 10 , quello di Diego Armando Marquez, come nelle altre 5 vittorie dell'anno, ma un 7 con scapaccione incorporato, perchè la classica domenica fenomenale inciampa nell'entrata da pazzo al giro 6 che non può e non deve limitarsi a passare sotto la definizione "Stile di guida aggressivo". Neanche a Maradona era tutto concesso, figurarsi in uno sport dove se decolli atterri sull'asfalto. E non è la prima volta, ma tutto il (clamoroso) resto della gara non può certo motivare insufficienze.

Nove a Lorenzo perchè continua a spalancare il gas anche quando la pista è finita. Ci prova a replicare la fuga di Misano, ci prova a pensare che sotto di 39 con 4 gare non sia finita e in una domenica pedrosianamente catastrofica è l'unico al livello del piccolo diavolo. Fino all'ultimo il mondiale che difende non lo molla ed è bene così. Più forte dell'inferioritá Yamaha.



Ecco Pedrosa, a lui arriva un 10 honoris causa, perchè aveva il passo per guadagnarselo in pista e per lo zen col quale respira profondo davanti ai microfoni, invece di mettere i guantoni e andare da lui. Festeggiare così il compleanno è l'apoteosi dell'essere Pedrosa.



Sei e mezzo a Rossi, perchè un podio va bene ma ci aveva illuso con uno stato di forma da gradino diverso. Perde alla roulette della scelta della gomma proprio perchè gioca l'azzardo. Stimabile da un lato, molto frustrante dall'altro. Ci sono la voglia e la cattiveria, come sa Bautista, ma anche gli intoppi nel sistemarsi la moto dei sogni. E se è al 70 per cento come dice Uccio, l'opera di sartoria, vuol dire che il margine fa decollare progetti pesanti per il prossimo anno.



Otto a quel James Hunt delle moto che è Scott Redding: fresco di operazione alle braccia, salva un week-end storto con un quarto posto che lo tiene in testa al mondiale Moto2. Solo un fulminato di talento può alzare il capoccione in piena piega per veder dov'è quell'altro!



Lode infine alla buona stella di De Angelis che esce solo acciaccato da una dinamica di botto che mette sempre i brividi, perchè una delle poche che solo alle stelle si può affidare.