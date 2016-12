Andrea Dovizioso: "La situazione in Ducati non è abbastanza chiara"

Uscito da Aragon con un 8° posto a 40 secondi dal leader, Andrea Dovizioso non nasconde la sua perplessità in merito allo stato di forma della Ducati da qui a fine stagione: "Sulla riorganizzazione della squadra sono realista, bisogna essere positivi, ma obiettivi. Al momento la situazione non è chiara". Il forlivese ha commentato così la sua corsa: "Eravamo al limite, il degrado delle gomme è stato rapido. Non possiamo correre sempre in difesa".