Marc Marquez: "Siamo andati davvero forte"

Marc Marquez commenta entusiasta la vittoria ad Aragon: "Non è stata una buona partenza, ma mi sono subito reso conto che si poteva andare forte. E' stata una gran bella gara con un duello finale da brivido". In classifica piloti, Marquez si avvicina alla conquista del titolo mondiale. I punti accumulati su Jorge Lorenzo gli consentono di gestire la situazione: gli basterebbe arrivare terzo nelle ultime quattro gare per assicurarsi la corona.