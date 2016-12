MotoGP, Valentino Rossi firma il warm up ad Aragon

Valentino Rossi fa il miglior tempo nel warm up in vista del GP di Aragon. Il pilota della Yamaha ha chiuso con il tempo di 1:49.180. Alle sue spalle il leader del Mondiale, lo spagnolo della Honda Marquez. Terzo tempo per Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3). Mentre Jorge Lorenzo (Yamaha) è soltanto quinto. Davanti a lui c'è il connazionale Dani Pedrosa su Honda. Per quanto riguarda gli altri italiani: Dovizioso ottavo e Iannone undicesimo.