Moto2: Nico Terol conquista la pole di Aragon

Nicolas Terol (Suter) torna in pole, girando in 1:53.812 sul tracciato di Aragon, nella qualifica della Moto2. Lo spagnolo precede i connazionali Rabat (+0.173) ed Espargaro (+0.482), entrambi su Kalex. Come Nakagami (+0.586) 4° davanti a Torres (Suter) e a Corsi (+0.783, Speed Up), 6°. In scia si piazzano Simon (+0.789, Kalex) e De Angelis (Speed Up, +0.822), mentre Pasini (Speed Up, +0.897) è 12°, proprio davanti a Redding (Kalex, +0.931).