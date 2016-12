Valentino Rossi: "Una qualifica divertente" Il Dottore spiega: "Abbiamo fatto un grosso passo avanti e sono tante le cose positive di oggi"

28 settembre 2013

Torna il sorriso sul volto di Valentino Rossi, 4° in qualifica ad Argon: "I 5 millesimi da Pedrosa mi fanno arrabbiare, ma sono più contento per quel decimo e mezzo da Marquez! Sono tante le cose positive di oggi, anche se è sfuggita la prima fila. Abbiamo migliorato tanto la M1 rispetto alle libere e in qualifica mi sono proprio divertito. La M1 si guidava bene e siamo stati molto veloci. E' un grande passo avanti".

Il numero 46 entra nel dettaglio: "Siamo stati gli unici che hanno girato in 47", ma sono stati due turni molto positivi. Possiamo essere veloci anche in gara, perché oggi sono stato veloce dal primo giro e siamo tutti molto vicini. La temperatura ci ha aiutato, però, la verità è che abbiamo fatto un passo avanti con il setting, recuperando più grip e risolvendo i problemi in frenata. Abbiamo bilanciato meglio la moto, sia per il giro secco sia per il passo. Adesso sono veloce. Vedremo poi in gara se e quanto farà caldo. La Yamaha soffre di più le temperature alte rispetto alla Honda, ma penso che con le modifiche fatte potremo andare bene anche con qualche grado in più rispetto ad oggi. Non ho provato la gomma dura, perché chi l'ha fatto dice che va come al solito... ci siamo concentrati sulla morbida ed è andata bene".

Valentino dunque si dice completamente soddisfatto: "E' importante migliorare il grip al limite, ma posso stare con loro tre. Sono molto, molto contento per il distacco contenuto dalla pole. Abbiamo lavorato molto sul primo giro in gara, sappiamo che Jorge è più forte quindi dobbiamo dare il massimo come se fosse una qualifica. Sì, sì è il miglior sabato dell'anno, ero felice anche al Sachsenring, ma non c'erano Pedrosa e Lorenzo, oggi è andata meglio. Non sono molto preoccupato per il consumo, anche se tra i 4 sono quello che da questo punto di vista soffre di più. Sono anche contento perché sono andato tre secondi più veloce dell'anno scorso! E' un altro circuito quando giri così... Bello e divertente. Vincere? Se rimane questa temperatura non siamo molto lontani, anche se loro sono un pelino più veloci. Mi piacerebbe tantissimo un podio perché non ci sono mai salito qui ad Aragon. E' importante stare con loro poi vediamo. Morbida anteriore sì: ci abbiamo pensato fino alla fine, è stata una scelta giusta, per domani vedremo. Oggi è andata bene anche la strategia, ma è molto più facile quando vai forte. La performance ci ha aiutato. Correre pensando a Lorenzo? Il mio obiettivo per cui lavoro tutti i giorni è essere l'ago della bilancia del mondiale. Mi piacerebbe molto aiutare Jorge arrivando davanti alle Honda".