Valentino Rossi: "Un turno quasi buttato"

Il campione di Tavullia entra nel dettaglio: "Ho avuto problemi al freno, con la leva che vibrava molto e forse qualcosa non andava nemmeno sul freno motore. Non siamo riusciti a risolverli... Qui siamo in difficoltà. Anche perché ho girato con la morbida e ho visto che dopo pochi giri la moto diventa difficile da guidare e si muove tanto. C'era più aderenza nei test perché avevano corso le macchine e la temparatura era migliore. Si riusciva ad andare forte, mentre ora le Honda riescono a tenere il passo molto meglio di noi. Siamo in difficoltà con le gomme, quindi dobbiamo migliorare e provare ad essere più veloci".



Nella successiva conferenza, Rossi ha puntualizzato: "Non ho dato il 100% nel giro secco per via dei problemi, ma anche perché la posteriore si scalda molto e la moto è difficile da controllare. Normalmente nel passato con problemi del genere mettevi la dura dietro, ma ora non si può usare... è troppo dura! Quindi devi arrangiarti con la morbida. Qui c'è la mescola media e la extra hard, ma purtroppo non hanno portato la hard. Soffriamo se non troviamo il grip per fare le curve forte. Oggi eravamo un po' in crisi. Ho avuto problemi con il sistema idraulico del freno davanti, per questo vibrava la leva. Jorge è un po' più veloce di me, ma anche lui nel pomeriggio ha avuto un calo".



Valentino quindi si sforza di vedere il bicchiere mezzo pieno: "Adesso il mio obiettivo è andare come lui, ma è dura. Soprattutto dopo qualche giro. Non è una novità, qui è sempre stato così, ma dopo i test speravamo meglio. Per lavorare sulle gomme con Bridgestone ci sono tempi lunghissimi. Una situazione molto politica, forse si proverà qualcosa a fine anno a Valencia... Intanto questa è una pista dove Honda è andata sempre molto bene, la prova sono Bradl e Bautista, ma proveremo ugualmente a batterli. Il quarto posto...? Non sarebbe male!".