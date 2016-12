MotoGP, Aragon: Marc Marquez domina il secondo turno di libere

Il nuovo fastest lap della MotoGP ad Aragon porta già il nome di Marquez. Stampato al giro 4 della sessione pomeridiana di libere, replica immediata, attesa e abbastanza devastante, al miglior tempo del mattino autografato da Lorenzo. Una guerra di nervi a distanza, per ora comodamente a favore di Marc, che con discreta facilità ha alzato il livello, cambiato il passo e si è avvicinato al record detenuto da Stoner (2011, 1:48.451). Significativo, come il fatto che tra i primi 5 piloti, in 4 siano seduti su una Honda. Dove sorprende un po' il 2° tempo di Bradl, che beffa un Pedrosa incisivo mai. Piuttosto che tenere la coda del compagno di box, Dani si fa passare anche dal cliente tedesco. Detto che i distacchi sono nell'ordine di 1 decimo che scaglionano con precisione i 4 in vetta. Mentre accusa già quasi 8 decimi l'altro cliente, quel Bautista che però chiude la giornata con una discreta carambola sull'asfalto. Permettendo alle M1 di Crutchlow e di Rossi un'avvicinamento per pochi millesimi. Detto che nemmeno i 9 decimi complessivi rimediati da Valentino sembrano figli di un box in preda ai "disguidi tecnici", i risultati e il passo di gara non sembrano per ora regalare grandi speranze e sogni di gloria al weekend di casa Yamaha. Anche perché Dovizioso, stabilmente a 1 secondo dalla vetta, se li ritrova lì davanti, stuzzicanti e mai così vicini. Andrea, però, deve difendersi da un Espargaro sempre garibaldino, che intanto s'infila per l'ennesima volta davanti agli altri ducatisti. E non di poco, rifilandogli un bel 4 decimi.