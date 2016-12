MotoGP, Aragon: Jorge Lorenzo subito all'attacco nelle libere

La guerra psicologica è ri-partita subito. Scattato il primo semaforo del venerdì, Marquez non ha esitato a portarsi al comando, girando subito su tempi di riferimento. Un lavoro su set-up e gomme, iniziato nel modo giusto e portato avanti controllando gli attacchi degli avversari. Nel finale, però, è stato Lorenzo a provare il giro tirato, spingendo forte e portandosi con un deciso colpo di reni al comando della classifica della sessione. Di un soffio, di soli 8 millesimi. Giusto una bottarella indirizzata al morale di Marquez, un gomito largo utile a mettere subito sotto pressione il debuttante illustre. Finezze da campione che Jorge ha, ma che Pedrosa non riesce invece a replicare. Visto che resta dietro, terzo ma sempre a due decimini da quei due, che ancora non riesce a scavalcare nemmeno per sbaglio. Tanto che si avvicina pure Bautista, quarto per un poker di spagnoli preoccupante. A cui si accoda Rossi, che vorrebbe fare un po' meglio di 4°, ma alla fine fa un po' peggio. Quinto, con un distaccato piuttosto significativo. Ovvero facendo solo 36 millesimi meglio di Bradl che segue, +0.076 su Crutchlow anche lui lì attaccato alla coda. Mentre il polso di Dovizioso vale 2 ricchi decimi rispetto all'altro ducatista, l'american-boy Hayden che controlla Smith e Iannone che seguono senza mai farsi davvero pericolosi. Soffre invece Espargaro, 12° e a +2" da Lorenzo. Ma siamo solo all'inizio della lotta nella sperduta e per ora mezza vuota Aragon.