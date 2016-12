MOTOGP, GP DI SEPANG: GLI ORARI DELLE DIRETTE

Mediaset per il 12° anno consecutivo trasmette in esclusiva tutto il Motomondiale. Prove libere, qualifiche, warm up e gare di MotoGP, Moto2 e Moto3: tutto in chiaro e in diretta su Italia 1, Italia 1 HD e Mediaset Italia 2, per un totale di 18 ore a weekend. In più sarà possibile seguire qualifiche e gare anche in streaming su Sportmediaset.it.



La telecronaca di prove libere, qualifiche, warm up e gare su Mediaset Italia2 e su Italia 1/HD è affidata a Guido Meda. Ai box, in prima linea, pronti a raccogliere i commenti e le dichiarazioni a caldo dei piloti, ci sono Paolo Beltramo e Anna Capella. Al termine delle gare l'approfondimento di "Fuori Giri" condotto da Ronny Mengo.