MotoGP, Rossi: "L'obiettivo è lottare con Jorge, Marc e Dani"

"Dopo avere svolto un test sono sempre molto curioso di fare la gara successiva. Il test di Misano è stato molto positivo. Abbiamo migliorato in diversi aspetti quindi voglio verificare se siamo in grado di fare un ulteriore passo avanti in gara", ha aggiunto il pesarese della Yamaha.

E' ottimista anche Jorge Lorenzo, che punta a ottenere la terza vittoria consecutiva e avvicinare ancora Marquez. "Non vedo l'ora - ha ammesso lo spagnolo - di arrivare in pista per la gara. Prima della competizione ad Assen, su questa pista abbiamo fatto delle prove, nelle quali siamo stati i più veloci e ora abbiamo una moto ancora migliore di allora. Sono impaziente di capire il nostro nuovo potenziale. Mi sento molto bene fisicamente e anche l'ultimo test di Misano sono andato molto bene, quindi ho intenzione ripetermi domenica".