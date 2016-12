MotoGP: Luca Scassa al posto di Karel Abraham

Quella di Aragon sarà la pista del debutto di Luca Scassa nel Motomondiale. Il pilota della Suporsport sostituirà infatti Karel Abraham, salendo per la prima volta sulla ART del team AB Cardion. Il rider della Repubblica Ceca, infortunato alla spalla, ha deciso di operarsi chiudendo in anticipo la sua stagione. Un'occasione per l'italiano che dovrà confrontarsi direttamente con Corti e Petrucci, cercando di farsi confermare per le gare successive.