MotoGP, Valentino Rossi: "Nuova moto stabile e competitiva"

La giornata di test a Misano ha fatto tornare il sorriso al Dottore: "La moto 2014 ha una miglior distribuzione dei pesi con un comportamento più neutro e si guida con meno carico sull'anteriore". Secondo Rossi, molte delle modifiche provate in mattinata potranno dare dei benefici anche nel assetto generale della moto attuale.

Segnali di soddisfazione anche da parte di Lorenzo, moderatamente ottimista per il futuro: "Io lo sono sempre, anche se a volte la mia facccia sembra scocciata o scontenta". Il maiorchino resta concentrato sulle ultime cinque gare della stagione. Buona parte del suo lavoro, infatti, è stato dedicato al miglioramento del setup della moto, anche se da qui in avanti la Yamaha non presenterà grandi novità tecniche. Lo spagnolo esprime qualche riserbo sul nuovo motore: "E' certamente migliore dell'attuale, ma dovremo analizzare con attenzione i dati della telemetria per scoprire qualcosa di più".



Vale su Twitter: "Marc, mi devi una cena!"



Nei test di Misano, il miglior tempo di Marc Marquez (1.33.264) è stato ottenuto all'ultimo giro sfruttando la scia offerta da Valentino Rossi sul rettilineo principale. Commentando un'immagine postata dallo spagnolo sul suo profilo Twitter, il Dottore ha avuto modo di avanzare una richiesta al collega: quella di farsi offrire una cena per ricambiare il favore fatto il giorno prima. Chissà se Marc l'avrà presa col sorriso...

Holaaaa!! Mirad qué foto del test de ayer!! / Hi!! Look that pic of yesterday test!! pic.twitter.com/cZ4YTdHLE9 — Marc Márquez (@marcmarquez93) September 17, 2013