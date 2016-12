MotoGP, test Misano: Marquez precede Lorenzo e Rossi

Marc Marquez stato il pilota più veloce in pista durante i test ufficiali IRTA sul circuito di Misano. Dopo la vittoria di Jorge Lorenzo nel Gran Premio di San Marino di MotoGP, lo spagnolo della Honda si è preso una piccola rivincita sul connazionale chiudendo col tempo di 1'33"264. Lorenzo, staccato di 238 millesimi, è stato a lungo in testa durante la sessione di prove ma nel finale è stato beffato dall'attuale leader della classifica mondiale. Buone sensazioni anche per Valentino Rossi, terzo col crono di 1'33"660. Il quarto tempo è di Cal Crutchlow (1'33"780), soltanto sesto Dani Pedrosa, a 6 decimi da Marquez.