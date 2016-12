Le pagelle: Lorenzo è da dieci

Dieci a Lorenzo , che dopo dieci curve ha già un secondo di vantaggio sul resto del mondo. Un Ben Johnson - ma pulito e cristallino! - che al via decolla, replicando in modomaniacale un ritmo furente ad ogni giro, alla faccia delle difficoltà di messa a punto del week-end. Magari non basta ed è ironico che rischi di affrontare un finale di campionato opposto rispetto al suo 2012 (quando era lui a potersi permettere dei gran secondi posti, facendo i calcoli per il titolo), ma resta un intruglio strepitoso di velocità e costanza.

Un mefistofelicocon la coda a, che non si cura del dodicesimo volo dell'anno firmato nel warm-up, scalciando anzi in gara come sempre, tra errori, rischi e colpi di tacco che solo il Piccolo diavolo, oggi, si può permettere. E’ fatto così e – per fortuna di chi guarda/commenta/si gode le gare – non ha la minima intenzione di cambiare approccio, anche se potrebbe (dovrebbe? Che dite? Per me: NO) a cinque domeniche dal sipario.

Un angelico e candido 6 e mezzo a Pedrosa, troppo buono e puro per tirare un calcio a questi guitti. Il terzo posto più inutile di sempre suggella la rogna atavica di essere contemporaneo di gente più forte di lui. Alla fine: più forte di lui. Parliamo di un gran talento, non c’è dubbio, ma come dice Agostini “A vincere è uno” e con il fenomeno che ha nel box, più quello col 99 davanti, c’è poco da fare.

Cinque e mezzo a Rossi, perché il "Se non qui, dove" si spiaccica contro il quarto posto numero 6 della stagione. Brucia il confronto con l'altra M1, anche se non mancano i buoni segnali, questa volta spalmati nella prima e non nella seconda parte di gara. I detrattori se la ridono, gli adepti scommettono sul ritorno, il risultato è che manca sempre qualcosa per firmare una domenica perfetta. E solo allora si vedrà se la domenica perfetta griffata 46 potrà giocarsela con quella dei tre davanti.

In Moto2 il 5 di Nakagami, che riesce a perdere una gara dominata, diventa un 10 nella dedica a Shoia Tomizawa volato via qui, tre anni fa.

E' senza volto infine Luca Marini, che essendo il fratellino di Valentino chiude comunque le nostre pagelle: ingenuo nell'errore della prima curva, maturo nella soddisfazione per un debutto che resta importante per quel che verrà