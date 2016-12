Valentino Rossi pensa al podio mancato: "Sarebbe stato bello salirci"

Mentre i fans intonano il suo nome, Valentino Rossi commenta il 4° posto nel GP di casa : "All'inizio è stata una bella gara, ero con Pedrosa che aveva un gran ritmo. In frenata facevo più fatica e mi si è chiuso l'anteriore un paio di volte. Ho rallentato perché il ritmo era altissimo. Non ce la facevo a stare con i primi tre, sarebbe stato bello girare con loro e salire sul podio. Lorenzo fa veramente paura, non sbaglia e ha un gran feeling".

Il campione di Tavullia spiega: "Al via mi ha passato Pedrosa alla prima curva, insieme ad Espargaro che però era partito prima. Comunque l'ho superato e cercavo di tenere Dani, che aveva un gran ritmo. Inizialmente ci riuscivo, ma poi in frenata facevo fatica a fermarmi e ho capito che la Honda ne aveva di più. Quindi ho rallentato, mentre Lorenzo è sempre davanti e non sbaglia una partenza. Probabilmente perché è bravo... In qualifica ero andato bene ed eravamo ottimisti visto che partivamo in prima fila, ma sapevo che in gara i primi tre andavano più forte. Dovevo fare qualcosa di meglio, ma giravano in 34 basso costante e mi è mancato il passo. Ero in difficoltà alla Quercia e non mi sono divertito tanto. Dobbiamo cercare di mettere insieme la buona prima parte di gara di oggi con le ultime fasi delle altre corse dove sono stato più efficace".