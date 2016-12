Lorenzo: "Titolo? Marquez sta rischiando tanto, magari cadrà anche in gara..."

Jorge Lorenzo ha ottenuto la seconda vittoria di fila e, sotto sotto, continua a credere nella rimonta su Marquez per il titolo della MotoGP. "E' vero che abbiamo vinto due gare, ma alla fine abbiamo recuperato solo 10 punti. Marc è un rivale molto forte, lui non finisce mai terzo. Però sta anche rischiando tanto, anche se sta cadendo solo in prova. Magari, però, può cadere anche in gara... Dobbiamo stare concentrati per non essere noi ad andare per terra. Probabilmente è lui l'avversario più duro che ho incontrato", ha detto il maiorchino a Sport Mediaset.