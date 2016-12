MotoGP: Marc Marquez conquista la pole a Misano

FP4 - Cade Marquez, ma non prima di aver stampato il miglior tempo, ovviamente. 1:33.912 il giro veloce di Marc, che poi torna ai box tutto impolverato, ma intatto. Pronto a tornare subito in sella come se niente fosse. Lo segue Lorenzo, a 2 decimi e non particolarmente soddisfatto, poi Bautista a mezzo secondo. Quindi Rossi, ancora 4° per pochi millesimi. Resta invece 5° un Pedrosa nervoso e con 9 decimi di ritardo. Dovizioso e Crutchlow si accodano. Pesca il jolly Iannone, che con il 10° tempo gudagna l'ingresso diretto in Q2.



Q1 - Tocca quindi a Pirro tenere a bada le due Yamaha Tech3 di Crutchlow e Smith, lottando per gli unici due posti ancora liberi nell'ultimo step di qualifica. Michele stampa il giro veloce in 1:34.678, piazzandosi davanti a Cal per soli 16 millesimi. Terzo e caduto, Bradley che si lascia dietro Edwards, Aoyama e De Puniet.



Q2 - E' Lorenzo che accende subito una bella serie di caschi rossi e si porta al comando, mentre Marquez sporca il suo primo tentativo, affondando poi il coltello nel cronometro al secondo giro lanciato. Il risultato è doloroso per gli avversari: 1:33.404, con il 93 che non chiude il gas, anzi lo spreme, ma per pochissimo non si migliora. Rossi trova il colpo di reni per portarsi in terza piazza, ma con oltre 6 decimi dalla vetta. Male Pedrosa che rientra 8° a +1.2, quando tutti sono già ai box per il cambio gomme.



E' ancora Jorge che esce per migliorarsi, ma il colpo devastante e decisivo arriva dal più giovane spagnolo di casa Honda. Quel Marc che firma il nuovo Circuit Best Lap in 1:32.915. Mazzata che lascia a mezzo secondo le M1 ufficiali, che comunque riescono ad aggrapparsi ad una prima fila importante. Quindi Lorenzo è 2° davanti a Valentino, che prende ancora oltre 6 decimi dai primi, ma sorride con il 3° tempo in mano. E' invece incavolato nero Dani, che non trova mai il modo di limare quel gap di 8 decimi. Frenato forse un po' anche dalla caduta del mattino. Risale Crutchlow, che torna in seconda fila quando conta esserci, ma con la coda dell'occhio guarda stupito quel tonico Espargaro, inedito 6° sulla griglia. Non bene le Ducati, tutte vicine e raccolte in 2 decimi circa, ma a +1.4 dai big, nonostante i grandi sforzi dei suoi quattro riders, tra cui la spunta Dovizioso, 9°.