Valentino Rossi: "Questa volta siamo più vicini alle Honda"

Valentino Rossi sorride dopo il 3° posto nelle libere di Misano : "Peccato, sono stato rallentato nel finale altrimenti avrei migliorato ancora all'ultimo giro... Finalmente sono più vicino alle Honda e il cambio nuovo è fantastico! Ci aiuta tanto, non nei confronti del tempo sul giro, ma come qualità di guida. La M1 è meno faticosa da controllare e in accelerazione perdiamo meno rispetto a prima nei confronti degli avversari".

In conferenza stampa, il campione di Tavullia poi aggiunge: "Sono molto felice, è stato un buon venerdì, più solido degli altri. È andata anche meglio nel pomeriggio, avevo un buon passo, molto simile a quello di Jorge. Il cambio seamless è fantastico, abbiamo migliorato in accelerazione e poi in vista della durata della gara. Lo useremo da adesso in poi, sempre! Devo lavorare sul setting, soprattutto per l'elettronica, perché con questo cambio puoi usare meno controlli in accelerazione".



Sulla pista di casa Rossi può quindi studiare meglio e più attentamente gli avversari: "Alla fine ho fatto un paio di giri dietro a Marquez, sì, è stato bello, lui ha uno stile davvero... divertente. La Honda? È molto diverso il modo che hanno loro di entrare e uscire dalle curve. Ora bisogna tagliare quest'ultimo mezzo secondo per riuscire a partire dalla prima fila, che è molto importante. Comunque guidare con questo cambio è bellissimo, è una gran soddisfazione. Sono stato veloce con gomme nuove e usate e sono ottimista".



Infine, il 46 commenta la prestazione del fratello, Luca Marini, debuttante tra i big della Moto3: "Fino a metà turno era andato bene, poi mi sa che si è perso un po' o ha avuto qualche problema non so. C'è da dire, però, che questi negli ultimi dieci, quindici minuti, hanno un altro passo, molto diverso dai campionati nazionali. Vedremo".