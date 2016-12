MotoGP, Rossi: "Buone sensazioni per Misano"

Valentino Rossi guarda con ritrovata fiducia al prossimo Gran Premio di San Marino : " Misano è un tracciato che mi piace, qui sono sempre andato molto forte. Considero questa corsa come la mia gara di casa . Faremo del nostro meglio per ottenere un buon risultato". Nella precedenti edizioni, Vale ha ottenuto due vittorie nel 2008 e 2009 con la Yamaha , cogliendo un insperato secondo posto lo scorso anno quando era alla guida della Ducati .

Sensazioni positive arrivano anche dal compagno di squadra Jorge Lorenzo, reduce dall'impresa in Gran Bretagna: "Mi sento molto determinato come a Montmelo e al Mugello prima delle cadute. La prestazione di Silverstone è stata molto buona, ma ci occorre ancora più velocità per competere con i nostri rivali. Mi sono sempre trovato a mio agio a Misano. L'obiettivo sarà ancora una volta quello di competere per la vittoria pensando a migliorare gara dopo gara, passo per passo. Abbiamo buone prospettive e grande determinazione".