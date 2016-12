Marc Marquez e il mondiale: "Se non fai l'amore non lo vinci"

Marc Marquez è entrato di prepotenza tra i campioni e guadagna un milione e mezzo l’anno. Tra un orgasmo e una vittoria sceglie la vittoria, ma nell'intervista a Riders Italian Magazine specifica «Ma io penso che se non fai l’amore non puoi vincere il campionato del mondo eh!».

Tutto questo successo come viene gestito dal niňo? «Continuando ad abitare con i miei» spiega. Frequentando i veri amici. I soldi che prendo per il momento finiscono tutti in banca. sono maturato e cresciuto grazie alla famiglia, a Emilio –Alzamora-, alla gente che mi vuole bene e con cui ho lavorato. Ma alla fine sono lo stesso. Quando cambierò se ne accorgeranno tutti». Perché? «Perché smetterò di ridere»